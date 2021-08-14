Мележиков сообщил, что агент Бакаева на следующей неделе озвучит запросы игрока по новому контракту. При этом Зелимхану не стоит зацикливаться на продлении соглашения, заявил генеральный директор "Спартака".
"С игроками о зарплате я не говорю, его агент обещал приехать на следующей неделе и назвать цифры. Мы ждем этого, а затем будем принимать решение. Думаю, что Зелимхану сейчас не нужно на этом зацикливаться. Ему в первую очередь нужно думать о более высокой результативности", - сказал Мележиков.
Источник: Матч ТВ
Гендиректор "Спартака" рассказал о трудностях в вопросе продления контракта с Жиго
Мележиков: Бакаеву не нужно зацикливаться на продлении контракта. Ему нужно думать о более высокой результативности
Гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков поделился информацией о ситуации с продлением контракта полузащитника Зелимхана Бакаева.
Фото: "Спартак"
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