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Гендиректор "Спартака" рассказал о трудностях в вопросе продления контракта с Жиго

Гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков высказался о ситуации с контрактом защитника команды Самуэля Жиго.
Фото: "Спартак"
Мележиков отметил, что сложности в вопросе продления контракта с Жиго связаны с семейной ситуацией футболиста. При этом проблем с финансовой составляющей нет, сообщил гендиректор "Спартака".

"Мы говорили с его агентом на прошлой неделе. Агент настаивает, что у Жиго тяжелая ситуация в семье. Ему необходимо быть резидентом Европы, чтобы видеть сына. Мы будем разговаривать с Жиго на этой неделе, но пока на сегодняшний день агент не говорит, что дело в деньгах. Дело именно в сыне. <...> Работа в России не позволяет ему видеть сына так часто, как ему бы хотелось", - сказал Мележиков.

Напомним, что Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. Контракт 27-летнего француза с москвичами рассчитан до лета 2022 года.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Жиго Мележиков Спартак
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