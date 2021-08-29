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Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
1 - 0
КубаньЗавершен
Енисей
2 - 1
Волгарь2 тайм
П1 1.07X 9П2 75
Томь
1 - 0
Ротор2 тайм
П1 1.18X 5.5П2 34
Оренбург
17:00
НефтехимикНе начат
П1 1.6X 3.9П2 5.4
Торпедо
17:00
Металлург ЛпНе начат
П1 1.23X 5.6П2 13
КАМАЗ
17:00
ФакелНе начат
П1 4.3X 3.3П2 1.86
Балтика
19:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.73X 3.05П2 6
Алания
19:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.26X 5.6П2 10
Велес
19:00
АкронНе начат
П1 1.94X 3.4П2 3.85

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Тоттенхэм
16:00
УотфордНе начат
П1 1.45X 4.7П2 7.2
Бернли
16:00
ЛидсНе начат
П1 3.3X 3.6П2 2.17
Вулверхэмптон
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 4.5X 3.8П2 1.81

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Барселона
18:00
ХетафеНе начат
П1 1.43X 4.8П2 7.4
Кадис
20:30
ОсасунаНе начат
П1 3.45X 2.95П2 2.46
Райо Вальекано
20:30
ГранадаНе начат
П1 2.34X 3.05П2 3.5
Атлетико
23:00
ВильярреалНе начат
П1 1.83X 3.5П2 4.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сассуоло
19:30
СампдорияНе начат
П1 2.14X 3.65П2 3.35
Дженоа
19:30
НаполиНе начат
П1 5.6X 4.2П2 1.6
Салернитана
21:45
РомаНе начат
П1 6.6X 4.6П2 1.49
Милан
21:45
КальяриНе начат
П1 1.47X 4.8П2 6.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
16:30
Боруссия МНе начат
П1 2.49X 3.4П2 2.9
Вольфсбург
18:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.35X 3.45П2 2.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Труа
0 - 0
Монако1 тайм
П1 5.5X 3П2 1.83
Анже
16:00
РеннНе начат
П1 3X 3.1П2 2.65
Ланс
16:00
ЛорьянНе начат
П1 1.68X 4П2 5
Клермон
16:00
МетцНе начат
П1 1.66X 3.85П2 5.6
Страсбург
16:00
БрестНе начат
П1 1.99X 3.6П2 3.85
Лилль
18:00
МонпельеНе начат
П1 1.64X 4П2 5.4
Реймс
21:45
ПСЖНе начат
П1 16X 7.8П2 1.18

Источник: "СКА-Хабаровск" хочет арендовать Алиева у "Химок"

Нападающий "Химок" Камран Алиев может продолжить карьеру в "СКА-Хабаровске".
Фото: Getty Images
Хабаровчане хотят арендовать 22-летнего футболиста и уже сделали предложение "Химкам". Главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Юран, работавший с Алиевым в подмосковном команде, лично заинтересован в подписании форварда.

Алиев — воспитанник "Химок". В нынешнем сезоне он ни разу не появлялся на поле в матчах чемпионата России.

Контракт нападающего истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает Алиева в 400 тысяч евро.

Источник: "Матч ТВ".

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Теги: Химки СКА-Хабаровск Алиев Российские трансферы
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