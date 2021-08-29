Хабаровчане хотят арендовать 22-летнего футболиста и уже сделали предложение "Химкам". Главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Юран, работавший с Алиевым в подмосковном команде, лично заинтересован в подписании форварда.
Алиев — воспитанник "Химок". В нынешнем сезоне он ни разу не появлялся на поле в матчах чемпионата России.
Контракт нападающего истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает Алиева в 400 тысяч евро.
Источник: "Матч ТВ".
Источник: "СКА-Хабаровск" хочет арендовать Алиева у "Химок"
Нападающий "Химок" Камран Алиев может продолжить карьеру в "СКА-Хабаровске".
Фото: Getty Images
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