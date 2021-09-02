По информации источника, такое решение футболист принял из-за недостаточной игровой практики в АЕКе. 27-летний футболист в январе перешел в греческий клуб за 1 млн евро из "Рубина".
Один из вариантов - возвращение в "Уфу". Отмечается, что уфимский клуб не заинтересован в услугах украинского защитника из-за полного комплектования линии обороны.
За "Уфу" Олег Данченко выступал на правах аренды с августа 2020 года по январь 2021 года. В этом клубе он провел 16 матчей и отдал 5 голевых передач.
Также Данченко играл за одесский "Черноморец", донецкий "Шахтер", "Анжи" и "Енисей".
Источник: Sport24
Источник: Данченко хочет вернуться в "Уфу", но клуб не заинтересован в его услугах
Защитник Олег Данченко хочет вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"
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