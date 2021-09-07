20-летний форвард будет арендован на сезон без права выкупа.
Н'Диайе выступает за ЦСКА с 2018 года. За первую команду "армейцев" малийский нападающий ни провел ни одного матча. На его счету выступления за вторую команду москвичей, а также "Велес" и "АФК Эскильстуну" на правах аренды.
Контракт Н'Диайе истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает футболиста в 150 тысяч евро.
Источник: Sport24.
Источник: нападающий ЦСКА Н'Диайе будет арендован "Текстильщиком"
Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе перейдет в "Текстильщик".
Фото: ПФК ЦСКА
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