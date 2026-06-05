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Мор выделил фаворитов группы D ЧМ-2026, в которой сыграет США
Сегодня, 08:32
Бывший футболист "
Спартака
" Эдуард Мор поделился мнением о фаворитах группы D чемпионата мира 2026 года, в которую попала одна из хозяек турнира — сборная США.
Фото: Getty Images
В квартете D американцы сыграют с национальными командами Парагвая, Австралии и Турции.
"США выйдет в плей?офф. Пару им составит Турция — у команды интересное поколение.
За третье место, которое, скорее всего, позволит выйти из группы, будут бороться Парагвай и Австралия. У южноамериканцев шансов побольше", — отметил Мор в беседе с
"Матч ТВ"
.
Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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Эдуард Мор
ЧМ-2026
Сборная США
Сборная Турции
Сборная Парагвая
Сборная Австралии
Опубликовал:
Максим Фомченков
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