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"Реал" определил главную цель на летнее трансферное окно — источник

Как сообщает инсайдер Николо Скира, мадридский "Реал" заинтересован в подписании итальянского защитника лондонского "Арсенала" Риккардо Калафьори.
Фото: Getty Images
По данным источника, для испанского клуба подписание этого футболиста является приоритетным. "Реал" уже направил в "Арсенал" официальный запрос о трансфере Калафьори.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что после официального открытия летнего трансферного окна к мадридцам присоединится голландский правофланговый защитник "Интера" Дензел Дюмфрис и французский центральный защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате, о переходах которых "Реал" уже договорился.

Отмечается также, что потенциальный новый главный тренер сливочных Жозе Моуринью лично заинтересован в приглашении в команду Калафьори. В прошлом сезоне итальянец провёл за "Арсенал" 36 матчей, забил один мяч и отдал 3 голевые передачи.

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