"Зенит" стал самым проверяемым на допинг клубом с начала нового сезона Российской премьер-лиги, сообщают СМИ. По данным источника, в течение июля и августа 2021 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) протестировало шестерых футболистов сине-бело-голубых - Кержакова, Чистякова, Кругового, Ерохина, Кузяева и Мостового.
Сообщается, что всего РУСАДА проверило с начала сезона 20 игроков РПЛ - четверо из них представляют московский "Спартак", по два футболиста - "Локомотив", "Химки", ЦСКА, "Рубин" и "Краснодар".
Источник: ТАСС
СМИ: "Зенит" - самый тестируемый на допинг клуб РПЛ, на втором месте "Спартак"
По данным источника, РУСАДА проверило на допинг в течение июля-августа 2021 года 20 футболистов РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"