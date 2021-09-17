СМИ: "Зенит" - самый тестируемый на допинг клуб РПЛ, на втором месте "Спартак"

По данным источника, РУСАДА проверило на допинг в течение июля-августа 2021 года 20 футболистов РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"





Сообщается, что всего РУСАДА проверило с начала сезона 20 игроков РПЛ - четверо из них представляют московский "



Источник: Зенит " стал самым проверяемым на допинг клубом с начала нового сезона Российской премьер-лиги, сообщают СМИ. По данным источника, в течение июля и августа 2021 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) протестировало шестерых футболистов сине-бело-голубых - Кержакова, Чистякова, Кругового, Ерохина, Кузяева и Мостового.Сообщается, что всего РУСАДА проверило с начала сезона 20 игроков РПЛ - четверо из них представляют московский " Спартак ", по два футболиста - " Локомотив ", "Химки", ЦСКА , " Рубин " и " Краснодар ".Источник: ТАСС