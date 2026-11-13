Геркус предупредил нового тренера "Локомотива": даже классному специалисту будет сложно

"Кто готов пожертвовать в том числе своей будущей карьерой? Потому что пока клуб падает, он в турбулентности. И его тяжело остановить даже классному специалисту"
Это ответственность. Всегда ассоциироваться с его вылетом — так себе строчка в резюме, — заявил Геркус.
При этом эксперт отметил, что даже успешное спасение команды не гарантирует новому наставнику особого признания: удержание "Локомотива" в РПЛ могут воспринять как закономерный результат для клуба такого уровня.
На прошлой неделе председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова. При этом официального подтверждения на сайте клуба не последовало.
Источник: "Матч ТВ"