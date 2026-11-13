Геркус предупредил нового тренера "Локомотива": даже классному специалисту будет сложно

Илья Геркус объяснил, почему исправить ситуацию в "Локомотиве" будет непросто даже сильному тренеру, и указал на серьезные карьерные риски для потенциального наставника железнодорожников.

Фото: Олег Бухарев/ТАСС





"Кто готов пожертвовать в том числе своей будущей карьерой? Потому что пока клуб падает, он в турбулентности. И его тяжело остановить даже классному специалисту"

Это ответственность. Всегда ассоциироваться с его вылетом — так себе строчка в резюме, — заявил Геркус.



При этом эксперт отметил, что даже успешное спасение команды не гарантирует новому наставнику особого признания: удержание "Локомотива" в РПЛ могут воспринять как закономерный результат для клуба такого уровня.



На прошлой неделе председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова. При этом официального подтверждения на сайте клуба не последовало.



Источник: Бывший генеральный директор московского клуба Илья Геркус считает, что нынешнее положение " Локомотива " делает работу будущего тренера крайне рискованной. После 14 туров команда набрала 11 очков и занимает 15-е место в таблице РПЛ, находясь в зоне вылета.Это ответственность. Всегда ассоциироваться с его вылетом — так себе строчка в резюме, — заявил Геркус.При этом эксперт отметил, что даже успешное спасение команды не гарантирует новому наставнику особого признания: удержание "Локомотива" в РПЛ могут воспринять как закономерный результат для клуба такого уровня.На прошлой неделе председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова. При этом официального подтверждения на сайте клуба не последовало.Источник: "Матч ТВ"