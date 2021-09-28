Напомним, ранее СМИ сообщили, что Гильерме играет за "Локомотив" с повреждением ахиллова сухожилия. Отмечалось, что игроку нужна операция. При этом срок восстановления после операции при таких повреждениях составляет около двух месяцев.
Семин выразил надежду на то, что Гильерме обойдется без операции и доиграет сезон.
"Надеюсь, что операцию не надо будет делать, он доиграет сезон. Это будет большая потеря хорошего игрока как для "Локомотива", так и для сборной России", - сказал Семин.
Источник: РБ Спорт
Источник: Гильерме играет за "Локомотив" с травмой. Игроку требуется операция
Семин прокомментировал информацию о травме Гильерме
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о проблемах вратаря "железнодорожников" Гильерме с ахилловым сухожилием.
Фото: "Локомотив"