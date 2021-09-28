Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
2 - 0
БешикташЗавершен
Шахтер
0 - 0
ИнтерЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 2
БрюггеЗавершен
Милан
1 - 2
АтлетикоЗавершен
П1 67X 21
Реал
1 - 2
ШерифЗавершен
Порту
1 - 5
ЛиверпульЗавершен
Боруссия Д
1 - 0
СпортингЗавершен
ПСЖ
2 - 0
Манчестер СитиЗавершен

Семин прокомментировал информацию о травме Гильерме

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о проблемах вратаря "железнодорожников" Гильерме с ахилловым сухожилием.
Фото: "Локомотив"
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Гильерме играет за "Локомотив" с повреждением ахиллова сухожилия. Отмечалось, что игроку нужна операция. При этом срок восстановления после операции при таких повреждениях составляет около двух месяцев.

Семин выразил надежду на то, что Гильерме обойдется без операции и доиграет сезон.

"Надеюсь, что операцию не надо будет делать, он доиграет сезон. Это будет большая потеря хорошего игрока как для "Локомотива", так и для сборной России", - сказал Семин.

Источник: РБ Спорт

Источник: Гильерме играет за "Локомотив" с травмой. Игроку требуется операция


Теги: Семин Гильерме Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"И где же сторонники лимита?" Андронов - о победе "Шерифа" над "Реалом" 3
Дортмундская "Боруссия" победила "Спортинг" в Лиге чемпионов
"Ливерпуль" разгромил "Порту", "Атлетико" одержал волевую победу над "Миланом"
Дебютный гол Месси помог "ПСЖ" победить "Манчестер Сити", "Лейпциг" уступил "Брюгге" 1
Месси впервые забил не за "Барсу", Доннарумма впервые сыграл в Лиге Чемпионов, "ПСЖ" впервые обыграл "Манчестер Сити" 2
"Шериф" сенсационно обыграл в гостях мадридский "Реал" в матче Лиги чемпионов 29
Фанаты владимирского "Торпедо" выступили с заявлением по поводу инцидента с задержанием болельщиков "Шинника" 1
Месси забил первый гол за "Пари Сен-Жермен" 1
Прервалась 27-матчевая серия вратаря "Шахтера" Пятова с пропущенными голами в ЛЧ, антирекорд Акинфеева устоял 7
Наумов: мне кажется, что у "Спартака" практически нет шансов против "Наполи" 2 эксклюзив
Молдавский "Шериф" забил "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" (видео) 6
Наумов: у "Локомотива" нет другого выхода, кроме как обыгрывать "Лацио" эксклюзив
Карасев не встал на колено перед матчем "Порту" и "Ливерпуля" в Лиге чемпионов (фото) 9
Наумов: если "Зенит" не хочет опозориться, он должен побеждать "Мальме" дома 2 эксклюзив
Нападающий "Аякса" Аллер установил рекорд, забив пять мячей в своих первых двух матчах в Лиге чемпионов (видео)
Леонид Федун предложил РФС провести ряд реформ 5
Раненый лидер против "Нефтехимика" и "Факел" в гостях у "Алании". Анонс 14-го тура ФНЛ
"Аякс" на своем поле обыграл "Бешикташ"
"Шахтер" и "Интер" голов друг другу не забили в матче Лиги чемпионов 1
Радимов поделился ожиданиями от матча "Зенита" против "Мальме" в Лиге чемпионов 1
Барриос рассказал о трудностях перед матчем Лиги чемпионов с "Челси"
Месси - в стартовом составе "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"
Тренер "Мальме": Россия - большая футбольная страна 3
Кофрие: о моем трансфере в "Спартак" было написано много чепухи
Барриос: цель "Зенита" - выход в плей-офф Лиги чемпионов 3
Форвард "Мальме" Чолак: "Зенит" - качественная команда впереди. У них есть Дзюба, несколько бразильских игроков
Тренер "Мальме" Томассон: мы должны использовать слабые места "Зенита". Но нужно понимать, что это - топ-класс
Тренер "Мальме": Дзюба - очень крутой игрок, и не только на российском уровне
СМИ: Мбаппе не продлит контракт с "ПСЖ" 1
Ротенберг - о заявлении Хашига: я уже давно на бредовые высказывания не обращаю внимания 9
Все новости
-