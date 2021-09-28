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Источник: Гильерме играет за "Локомотив" с травмой. Игроку требуется операция

Голкипер "Локомотива" Гильерме испытывает проблемы с ахилловым сухожилием, игроку нужна операция.
Фото: "Локомотив"
Напомним, что Гильерме попал в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. При этом, по данным источника, включение игрока в заявку было под вопросом из-за проблем со здоровьем. После каждой игры у Гильерме воспаляется ахиллово сухожилие. В результате футболисту требуются один-два дня отдыха без нагрузок.

Отмечается, что для выздоровления вратарю "Локо" нужна операция. Но сейчас провести операцию невозможно, поскольку игрок будет вынужден пропустить два месяца. Поэтому иногда Гильерме вынужден играть на уколах и через боль.

Источник: РБ Спорт


Теги: Гильерме Локомотив Сборная России
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