"На него свалилось огромное давление. Каждое его действие рассматривают под лупой. Тяжело прогрессировать, когда вся команда неважно играет. Через несколько игр придет уверенность и заиграет. Ни один футболист за всю историю не подвергался такому давлению, как Кофрие", - сказала Салихова.
Максимилиано Кофрие перешел в "Спартак" в августе 2021 года, подписав с московским клубом контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне 24-летний бельгиец провел 3 матча в РПЛ и 1 игру в Лиге Европы. В матче против "Наполи" (3:2), который состоялся накануне, бельгиец получил две желтые карточке и был удален с поля в конце второго тайма.
В воскресенье, 3 октября, "красно-белые" в гостях сыграют против грозненского "Ахмата" в рамках 10-го тура РПЛ. Матч начнется в 19:00 мск. В турнирной таблице чемпионата москвичи располагаются на 8-м месте (13 очков).
Источник: РБ Спорт
Салихова: ни один футболист за всю историю не подвергался такому давлению, как Кофрие
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, заявила, что верит в прогресс защитника Максимилиано Кофрие.
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