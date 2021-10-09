Ролан Гусев станет тренером молодежки ЦСКА

"Тренером команды будет Ролан Гусев. Для него это тоже большой вызов", - приводит слова Аксенова "РБ Спорт".
Ранее об уходе с поста главного тренера "Текстильщика" объявил Сергей Павлов.
Напомним, Аксенов возглавлял молодежку армейского клуба с 2017 года.
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Новый главный тренер "Текстильщика" Андрей Аксенов рассказал, кто займет его место в молодежной команде ЦСКА.
Фото: ТАСС