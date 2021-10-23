Напомним, этот матч пройдет сегодня, 24 октября, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск. Главными арбитром встречи будет Сергей Иванов.
"Для обоих клубов это матч после еврокубков. Свои матчи в Европе они перед этим проиграли, каждый захочет реабилитироваться. После еврокубков всегда готовить команду к матчу чемпионата легче, когда добились победы. После поражений готовить значительно тяжелее. Но Семак тренер опытный. Думаю, он справится с этой ситуацией", - сказал Семин.
На неделе "Спартак" проиграл "Лестеру" (3:4) в матче группового этапа Лиги Европы, ведя после первого тайма со счетом 2:1. "Зенит" уступил "Ювентусу" (0:1) в Лиге чемпионов, пропустив в конце матча.
Перед этим матчем "Зенит" занимает 2-е место в таблице РПЛ, набрав в 11 матчах 23 очка. Столько же очков в активе у "Динамо" и ЦСКА. "Спартак" располагается на 7-й строчке (17 очков)
Источник: "СЭ"
"После поражений готовить команду тяжелее, но Семак справится". Семин - о матче "Зенита" со "Спартаком"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".
Фото: ФК "Урал"