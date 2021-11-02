"Очень сильно похоже на утку. Думаю, такого не произойдет никогда, чтобы какие-то арабы руководили нашими клубами, тем более, "Спартаком". Главное, чтобы все шло на пользу команде, чтобы это помогало в реализации амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой. Если это принесет "Спартаку" чемпионство, то можно закрыть глаза на многое", - цитирует Канчельскиса "Матч ТВ".
Напомним, что сегодня стало известно об интересе эмиратского холдинга City Football Group к покупке 20% акций "Спартака". В пресс-службе клуба отказались комментировать информацию.
Помимо "Манчестер Сити" в холдинг CFG также входят "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Жирона" (Испания), "Труа" (Франция) и многие другие команды.
"Спартаку" в этот четверг предстоит выезд на матч группового этапа Лиги Европы с "Лестером", встреча стартует в 23:00 по московскому времени. Прямо сейчас "Спартак" с 3-мя очками занимает последнее место в группе C.
Канчельскис - о возможной продаже акций "Спартака" шейхам: если это принесет чемпионство, то можно закрыть глаза
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о покупке акций "Спартака" холдингом City Football Group, который является владельцем "Манчестер Сити".
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов