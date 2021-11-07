Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым.
"Моя карточка? Вы видели эпизод? У меня колено в кровь, а судья показывает мне желтую карточку. Там нет карточки, на мне фолили. Решение никак не объяснили. Все хорошо, без последствий. Чуть-чуть раскровили, а так все нормально", - сказал Баринов.
"Локомотив" упустил победу над "Спартаком" (1:1), играя с 35-й минуты в большинстве. Напомним, в составе "красно-белых" за две желтые карточки с поля был удален полузащитник Руслан Литвинов. Подопечные Витории набрали 19 очков и располагаются на 9-м месте в таблице чемпионата России. "Локомотив", имея в активе 25 очков, занимает 4-ю строчку.
Полузащитник Дмитрий Баринов из-за перебора желтых карточек пропустит игру 15-го тура чемпионата России против "Ахмата".
Источник: Sport24
Баринов эмоционально высказался о судействе в матче "Локомотива" со "Спартаком"
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о судействе в матче 14-го тура РПЛ против "Спартака" (1:1).
Фото: РПЛ