Агент Жиго: беседую с несколькими клубами из топ-лиг, но пока ничего конкретного

Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы французского защитника "Спартака" Самуэля Жиго, прокомментировал информацию о возможном трансфере его клиента.
Фото: ФК "Спартак"
"В данный момент я беседую с несколькими клубами из топ -лиг, но пока нет ничего конкретного. "Марсель"? Нет, с их стороны интереса не было", - цитирует Беншенафи "РБ Спорт".

Напомним, ранее сообщалось, что "Марсель" и несколько немецких клубов готовы в ближайшее время вступить в борьбу за защитника красно-белых.

В нынешнем розыгрыше РПЛ француз провел 12 матчей, в которых отличился голом и ассистом. Контракт Жиго со "Спартаком" истекает летом 2022 года и зимой другим клубам уже можно будет вести с ним переговоры.

Жиго перешел в "Спартак" из бельгийского "Гента" в 2018 году. Сумма компенсации за него составила 8 млн евро.


Теги: Спартак Российские трансферы Жиго
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