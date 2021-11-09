"В данный момент я беседую с несколькими клубами из топ -лиг, но пока нет ничего конкретного. "Марсель"? Нет, с их стороны интереса не было", - цитирует Беншенафи "РБ Спорт".
Напомним, ранее сообщалось, что "Марсель" и несколько немецких клубов готовы в ближайшее время вступить в борьбу за защитника красно-белых.
В нынешнем розыгрыше РПЛ француз провел 12 матчей, в которых отличился голом и ассистом. Контракт Жиго со "Спартаком" истекает летом 2022 года и зимой другим клубам уже можно будет вести с ним переговоры.
Жиго перешел в "Спартак" из бельгийского "Гента" в 2018 году. Сумма компенсации за него составила 8 млн евро.
Агент Жиго: беседую с несколькими клубами из топ-лиг, но пока ничего конкретного
Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы французского защитника "Спартака" Самуэля Жиго, прокомментировал информацию о возможном трансфере его клиента.
Фото: ФК "Спартак"