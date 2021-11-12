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Осинькин: чтобы Зиньковский ушел из "Крыльев", должно поступить предложение совсем ограниченного числа команд РПЛ

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал возможный уход из команды полузащитника Антона Зиньковского.
Фото: РПЛ
"Он у нас стал кандидатом в сборную, прогрессирует. Чтобы он ушел, наверное, должно поступить предложение совсем ограниченного числа команд Премьер-Лиги. Я надеюсь в первую очередь, что все захотят остаться здесь, и будут все возможности у клуба сохранить ребят", - приводит слова Осинькина Metaratings.

В текущем сезоне Зиньковский провел 14 матчей в РПЛ и 2 игры в рамках Кубка России. На счету 25-летнего футболиста 1 забитый гол и 4 результативных передачи в этим матчах. За самарский клуб Зиньковский выступает с 2019 года. В общей сложности за "Крылья" он сыграл в 101 матче и забил 14 мячей.

"Крылья Советов" дома одержали разгромную победу над "Химками" в 14-м туре РПЛ. Команда Игоря Осинькина набрала 22 очка и занимает шестую строчку чемпионата России. 20 ноября "Крылья" на своем поле примут "Урал". Игра начнется в 14:00 мск.


Теги: Осинькин Крылья Советов Зиньковский
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