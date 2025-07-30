— Я предпочитаю говорить о тех игроках, которые были с нами, которые бились в этом непростом матче с «Локомотивом», показали свой мужской и бойцовский характер. Не хотел бы говорить об игроках, которые уже не с нами, — заявил Челестини «Матч ТВ».
Виллиан Роша выступает за ЦСКА с осени 2022 года. Бразилец провел за «армейцев» во всех турнирах 106 матчей и отметился 7 забитыми мячами и 9 результативными передачами. Сообщалось, что «Аль-Джазира» заплатит за переход защитника около 6 миллионов евро, сам футболист будет зарабатывать в новом клубе 2,8 миллионов евро в год.
Ранее в агентстве Виллиана Роши сообщили, что сделка по переходу бразильца в «Аль-Джазиру» завершена.
Челестини отказался говорить об уходе Роши из ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о ситуации с защитником Виллианом Рошей, который близок к переходу в клуб ОАЭ «Аль-Джазира».
Фото: ФК ЦСКА