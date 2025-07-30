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Глебов прокомментировал эпизод с пинком от полузащитника "Локомотива"

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал эпизод с пинком от Дмитрия Баринова в матче с «Локомотивом», назвав это дружеским моментом.
Фото: ФК ЦСКА
— Баринов тебя пнул. Как он объяснил это?

— Это было по-доброму, по-отечески. Мы только познакомились перед игрой.

— Роша уходит?

— Нет времени и возможности расстраиваться. Случилось и случилось. У нас есть свои молодые игроки, — цитирует Глебова «Матч ТВ».

Сегодня, 30 июля, московское ЦСКА на своем поле одержало победу над «Локомотивом» в 1 туре группового этапа Кубка России со счетом 2:1, забитыми мячами в составе армейцев отметились: Милан Гайич (ассист от Глебова) и Кирилл Глебов, в составе гостей — Алексей Батраков.

Напомним, что в первом тайме Баринов дал Глебову «пинка». Судья Рафаэль Шафеев не стал фиксировать нарушение, оставив эпизод без внимания.

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