— Баринов тебя пнул. Как он объяснил это?
— Это было по-доброму, по-отечески. Мы только познакомились перед игрой.
— Роша уходит?
— Нет времени и возможности расстраиваться. Случилось и случилось. У нас есть свои молодые игроки, — цитирует Глебова «Матч ТВ».
Сегодня, 30 июля, московское ЦСКА на своем поле одержало победу над «Локомотивом» в 1 туре группового этапа Кубка России со счетом 2:1, забитыми мячами в составе армейцев отметились: Милан Гайич (ассист от Глебова) и Кирилл Глебов, в составе гостей — Алексей Батраков.
Напомним, что в первом тайме Баринов дал Глебову «пинка». Судья Рафаэль Шафеев не стал фиксировать нарушение, оставив эпизод без внимания.
Глебов прокомментировал эпизод с пинком от полузащитника "Локомотива"
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал эпизод с пинком от Дмитрия Баринова в матче с «Локомотивом», назвав это дружеским моментом.
Фото: ФК ЦСКА