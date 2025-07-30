«Мы неоднократно говорили, что у нас есть здоровая внутренняя конкуренция. Есть группа игроков, которым необходимо давать шанс, чтобы они проявляли себя. Чемпионат длинный, и они все игроки обоймы. Есть кто-то, как Пиняев, кто восстанавливался после повреждений. Пока сыгрываемся, ищем взаимодействия. Они были достаточно неплохими в начале матча, но потом ЦСКА забил гол.
Во втором тайме мы были ближе ко второму голу. Нагнетали, играли активно. Но соперник реализовал свой момент, который предрешил исход матча», — цитирует Галактионова «Чемпионат».
Сегодня, 30 июля, московское ЦСКА на своем поле одержало победу над «Локомотивом» в 1 туре группового этапа Кубка России со счетом 2:1, забитыми мячами в составе армейцев отметились: Милан Гайич и Кирилл Глебов, в составе гостей — Алексей Батраков.
Следующий тур «Локомотив» проведет 2 августа в рамках третьего тура РПЛ против «Пари НН» на выезде.
Галактионов объяснил выбор состава "Локомотива" на матч с ЦСКА
Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал кадровые решения на матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"