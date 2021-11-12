Сообщается, что сделка по переходу 30-летнего защитника будет заключена в зимнее трансферное окно. На замену бразильцу в стан "железнодорожников" переходит защитник донецкого "Шахтера" Марк Мампаси, имеющий опыт выступления за молодежную сборную Украины до 19 лет.
Пабло выступает за "Локомотив" с января нынешнего года, перейдя из "Бордо" за 2.5 млн евро. В нынешнем сезоне защитник сыграл в 12 матчах во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Контракт Пабло истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает защитника в девять миллионов.
Источник: РБ Спорт.
СМИ: защитник "Шахтера" Мампаси близок к переходу в "Локомотив"
Источник: "Локомотив" продает Пабло в "Краснодар"
Защитник "Локомотива" Пабло станет игроком "Краснодара".
Фото: ФК "Локомотив"