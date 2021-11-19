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Семак объяснил отсутствие Крицюка, Барриоса и Кругового в старте против "Нижнего Новгорода"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над "Сочи" в 15-м туре РПЛ (5:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Крицюк не готов к играм, смотрим на динамику восстановления, смотрим, как быстро он сможет вернуться, если восстановление затянется, то будем смотреть, какой путь восстановления выбрать.

Кругового не было на этапе подготовки к этому матчу, поэтому мы его не видели в составе. Поставили игрока, который готовился. Сантоса поставили в центр, так как Барриос прилетел поздно, поберегли его. По левому защитнику - решали много задач, посмотрели, как Ракицкому играется на фланге, он раскусил позицию, понял, как играть.

С газоном на "Газпром Арене" работают, но состояние не идеальное", - передает слова Семака корреспондент Rusfootball.info Максим Сутченко.

После этой победы "Зенит" увеличил отрыв от "Сочи" до 6 очков и гарантировал себе первое место в РПЛ по итогам первого круга.


Теги: Семак Зенит Нижний Новгород
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