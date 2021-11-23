Смородская: почему бы Алексею Миранчуку не перейти в "Зенит"? Отличный вариант

— Миранчуку там плохо. Ему надо уходить как можно скорее. Если он останется в "Аталанте", дальше будет только хуже. "Зенит"? Отличный вариант. Почему бы не перейти? — рассказала Смородская в интервью "РБ Спорту".
26-летний Миранчук выступает за "Аталанту" с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне российский полузащитник отыграл за команду лишь 215 минут в восьми матчах, ни разу не появившись в стартовом составе.
Контракт Миранчука истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в 13,5 миллиона евро.
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Фото: ФК "Аталанта"