— Большинство российских молодых футболистов необразованы. В СССР молодому игроку было стыдно не иметь образования!
Если наши футболисты пойдут сдавать ЕГЭ, они опозорятся. Они даже этот экзамен сдать не смогут и не согласятся, скорее всего, — рассказала Журова в интервью "РБ Спорту".
В чемпионате России по футболу проходит 16-й тур. Сегодня, 28 ноября, пройдут следующие матчи: "Нижний Новгород" — "Крылья Советов", "Рубин" — "Динамо", ЦСКА — "Зенит".
Завтра тур закроется матчами "Уфа" — "Спартак" и "Арсенал" — "Локомотив".
Журова: большинство российских молодых футболистов необразованы. Если они пойдут сдавать ЕГЭ, то опозорятся
Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что среди молодых футболистов в России много необразованных.
Фото: РИА Новости