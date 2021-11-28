Журова: большинство российских молодых футболистов необразованы. Если они пойдут сдавать ЕГЭ, то опозорятся

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что среди молодых футболистов в России много необразованных.

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Если наши футболисты пойдут сдавать ЕГЭ, они опозорятся. Они даже этот экзамен сдать не смогут и не согласятся, скорее всего, — рассказала Журова в интервью



В чемпионате России по футболу проходит 16-й тур. Сегодня, 28 ноября, пройдут следующие матчи: "Нижний Новгород" — "Крылья Советов", "



Завтра тур закроется матчами "

— Большинство российских молодых футболистов необразованы. В СССР молодому игроку было стыдно не иметь образования!Если наши футболисты пойдут сдавать ЕГЭ, они опозорятся. Они даже этот экзамен сдать не смогут и не согласятся, скорее всего, — рассказала Журова в интервью "РБ Спорту" В чемпионате России по футболу проходит 16-й тур. Сегодня, 28 ноября, пройдут следующие матчи: "Нижний Новгород" — "Крылья Советов", " Рубин " — " Динамо ", ЦСКА — " Зенит ".Завтра тур закроется матчами " Уфа " — " Спартак " и " Арсенал " — " Локомотив ".