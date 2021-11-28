— Наш регламент позволяет опереться на решения, которые есть в регионах. Определяющим как раз-таки является региональное решение, — рассказал Чебан в интервью ТАСС.
В чемпионате России проходит 16-й тур. В настоящий момент в Казани играют "Рубин" и "Динамо", а завершит программу сегодняшнего дня матч между ЦСКА и "Зенитом".
Завтра сыграют "Уфа" и "Спартак", а также "Арсенал" и "Локомотив".
В РПЛ прокомментировали возможное увеличение числа болельщиков на матчах лиги
Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан высказался о возможности увеличения числа зрителей на матчах лиги.
Фото: РПЛ