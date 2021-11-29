"В историю войти непросто. Все хотят играть в "Зените". А я там был! И был там долго. Постоянно быть на высоком уровне сложно. Меня еще подкосили травмы. А в таком клубе, как "Зенит", нужно показывать уровень постоянно. Иначе тебе быстро найдут замену", - сказал Джорджевич.
Нападающий Лука Джорджевич перешел в "Зенит" в 2012 году. За петербургский клуб черногорец в общей сложности провел 30 матчей, в которых забил 3 гола и стал автором 2 результативных передач. Несколько раз "Зенит" отдавал Джорджевича в аренду - футболист выступал за "Твенте", "Сампдорию", "Понферрадину" и тульский "Арсенал". Летом 2019 года Луку приобрел московский "Локомотив". Осенью 2021 года Джорджевич подписал контракт с датским клубом "Вайле".
Источник: Sport24
Джорджевич: в таком клубе, как "Зенит", нужно показывать уровень постоянно. Иначе тебе быстро найдут замену
Бывший нападающий "Зенита" Лука Джорджевич рассказал о требованиях в петербургской команде.
Фото: РПЛ