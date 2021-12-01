По данным источника, Свинов пройдет медосмотр сегодня, 2 декабря. Отмечается, что игрок еще не заключил контракт со "Спартаком", сторонам осталось обсудить некоторые детали. При этом "Факел" разрешил вратарю пройти медосмотр.
"Спартак" уже пытался приобрести Свинова в начале осени. Тогда москвичи предложили 10 миллионов рублей за игрока, но "Факел" отказался. Теперь "Спартак" предлагает за вратаря 20 миллионов рублей. Такая сумма прописана в контракте Свинова в качестве отступных для клубов, выступающих в РПЛ.
Источник: Sport24
Вратарь "Факела" Свинов вскоре пройдет медосмотр для "Спартака"
Голкипер "Факела" Илья Свинов в ближайшее время пройдет медосмотр перед трансфером в "Спартак".
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