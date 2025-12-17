"Как болельщик я считаю, что Иван Обляков и Матвей Кисляк сделали что-то невозможное в первой части сезона. Два лучших футболиста, с уважением ко всем другим, но именно по части значимости… Если бы кто-то из них "выпал", мы сейчас бы не боролись за чемпионство. Фабио, кстати, считает также. Ребята абсолютно невосполнимы, и, думаю, что им нужно помочь", - цитирует Брейдо Probk.ru
По итогам 18 сыгранных туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 4 балла. Напомним, что по итогам прошлого сезона южане стали чемпионами страны, а красно-синие завоевали бронзовые медали и Кубок России.
Ранее спортивный директор ЦСКА заявил, что клуб будет искать нового нападающего в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что "армейцы" близки к подписанию нападающего екатеринбургского "Урала" Максима Воронова.
В ЦСКА ответили, нужно ли команде усиление за счет трансферов
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о необходимости усиления состава красно-синих новыми игроками.
Фото: ПФК ЦСКА