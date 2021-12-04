— Касаемо покупки Свинова, то у нас же не закрытый клуб. Слышал, он перспективный. Да, у нас немало ребят, но это решение руководства. Мы примем его с добротой и теплотой, — приводит слова вратаря Metaratings.
Вчера, 4 декабря, "Спартак" объявил о подписании контракта с 21-летним вратарем воронежского "Факела" Ильей Свиновым. Соглашение будет действовать с января 2022 года до мая 2025 года.
В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Свинов в 24 матчах пропустил 22 гола и 11 раз сыграл "на ноль".
Официально: вратарь "Факела" Илья Свинов перешел в "Спартак"
Свинов: решение о переходе в "Спартак" далось мне очень нелегко
Селихов — о Свинове: примем его с добротой и теплотой
Вратарь "Спартака" Александр Селихов высказался о переходе в команду голкипера Ильи Свинова.
Фото: ФК "Факел"