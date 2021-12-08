Смородская отметила, что Плутник не подходит для работы в должности главы совета директоров "Локомотива". По ее мнению, решение пригласить в клуб Ральфа Рангника и Томаса Цорна было ошибочным.
"Я считаю, что Плутник не тот человек, который нужен "Локомотиву". Он пошел с типично "бизнесовым" подходом - взять дорого менеджера и чтобы ему сделали все "в шоколаде". К сожалению, в футболе это так не работает. Нужно во все вникать самому, нужно понимать каждый шаг, который предпринимает даже нанятая тобой команда. Я считаю, что приглашение Рангника, Цорна было ошибкой", - сказала Смородская.
Напомним, что ранее Ральф Рангник покинул пост руководителя по спорту и развитию "Локо" и был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед". Немецкий специалист начал работу в московском клубе летом текущего года.
Отметим, что "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 17 туров чемпионата. Команда Маркуса Гисдоля имеет в активе 25 очков.
Источник: РБ Спорт
Смородская: Плутник - не тот человек, который нужен "Локомотиву"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала деятельность Александра Плутника на посту главы совета директоров клуба.
Фото: ТАСС