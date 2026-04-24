Тихонов назвал причины спада Гонду

Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов оценил выступление нападающего ЦСКА Лусиано Гонду после зимнего перехода.
Фото: ПФК ЦСКА
Эксперт связал неудачную результативность форварда с общими проблемами команды и отметил, что серия поражений негативно повлияла на психологическое состояние игроков.

- У ЦСКА было три подряд поражения - это бьёт по психологии. При этом человек не забивает, а его брали с надеждой, отсюда и спад. Плюс есть проблемы в обороне, и это отражается на всей команде, - приводит слова Тихонова "Матч ТВ".

Аргентинец перебрался в московский клуб зимой в рамках обмена с "Зенитом". В весенней части сезона нападающий забил четыре мяча, однако в чемпионате отличился лишь однажды - в матче против "Акрона". Ещё три гола пришлись на кубковую игру с "Крыльями Советов", где он оформил хет-трик.

