Игрок "Краснодара": судьи нас тащат? Пенальти со "Спартаком" был 100%

- Судьи делают свою работу, они никого не поддерживают. Не понимаю таких разговоров. Если команда играет хорошо, она побеждает. Пенальти был чистый на сто процентов, - приводит слова Кобнана "РБ Спорт".
В 26-м туре южный клуб обыграл "Спартак" в Москве (2:1) и вернул себе лидерство. Сейчас "Краснодар" идёт на первом месте с 57 очками, опережая ближайшего преследователя на одно очко. "Спартак" располагается на пятой строчке, имея 45 баллов.
"Быки" в следующем туре на своём поле примут "Динамо" Мх в рамках 27-го тура российского чемпионата.