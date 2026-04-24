Матчи Скрыть

Футбольный агент высказался о прогрессе "Спартака"

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил текущую посещаемость матчей "Спартака" и связал её с качеством игры команды.
Фото: ФК "Спартак"
Он отметил, что зрительский интерес растёт на фоне прогресса в игровом плане, несмотря на не всегда стабильные результаты.

- Сейчас видно, что у "Спартака" есть игра. Раньше бывало наоборот - очки набирали без содержания, теперь команда прибавляет именно по качеству. Есть поступательное развитие, и болельщик снова идёт на стадион, а это многое показывает, - приводит слова Сафонова Legalbet.

В последнем туре москвичи уступили "Краснодару" (1:2), потерпев первое поражение за длительный отрезок. При этом команда сохраняет шансы на трофей: впереди матч с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России, победа в котором выведет клуб в Суперфинал.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится