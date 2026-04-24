Моуринью принял решение по "Реалу" - источник

Жозе Моуринью может вернуться в "Реал".
Фото: Getty Images
По информации AS, португальский специалист открыт к варианту с возвращением в мадридский клуб, несмотря на текущую работу в "Бенфике".

Источник подчёркивает, что при определённых условиях переход может состояться без серьёзных финансовых затрат: в контракте тренера есть пункт, позволяющий покинуть клуб без компенсации в течение короткого периода после завершения сезона. Даже в ином случае сумма отступных не станет препятствием.

Моуринью уже работал в Мадриде с 2010 по 2013 год.

