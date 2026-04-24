"Реал" планирует рекордный трансфер - источник

Фото: Getty Images

По данным The Touchline, президент мадридского клуба Флорентино Перес нацелен на подписание вингера "Баварии" Майкла Олисе. Руководство "сливочных" уже работает над предложением, которое может составить около 175 миллионов евро.



Если сделка состоится, она станет самой дорогой в истории клуба. Сейчас рекорд принадлежит Джуду Беллингему - его переход обошёлся примерно в 127 миллионов евро.



В текущем сезоне Олисе показывает выдающуюся статистику: он принял участие в 45 матчах, в которых отметился 18 забитыми мячами и 29 результативными передачами.

