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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Крылья Советов
0 - 0
Рубин1 тайм
П1 1.83X 2.75П2 6
ЦСКА
16:30
АрсеналНе начат
П1 1.56X 4.2П2 6.2
Ростов
19:00
УралНе начат
П1 2.06X 3.15П2 4.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Сити
15:30
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.19X 7.2П2 16
Арсенал
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.71X 4П2 4.8
Ливерпуль
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 1.29X 6.2П2 9.6
Челси
18:00
ЛидсНе начат
П1 1.29X 6.2П2 9.6
Норвич
20:30
Манчестер ЮнайедНе начат
П1 6.8X 4.7П2 1.47

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эспаньол
16:00
ЛевантеНе начат
П1 2.04X 3.5П2 3.75
Алавес
18:15
ХетафеНе начат
П1 2.6X 2.85П2 3.3
Валенсия
20:30
ЭльчеНе начат
П1 1.75X 3.6П2 5.2
Атлетик
23:00
СевильяНе начат
П1 2.34X 3П2 3.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фиорентина
17:00
СалернитанаНе начат
П1 1.31X 5.8П2 9.4
Венеция
20:00
ЮвентусНе начат
П1 7.8X 4.7П2 1.43
Удинезе
22:45
МиланНе начат
П1 4.1X 3.65П2 1.92

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
17:30
АрминияНе начат
П1 2.06X 3.3П2 3.95
Бохум
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 5.8X 4.8П2 1.51
Бавария
17:30
МайнцНе начат
П1 1.25X 6.8П2 11
Фрайбург
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.31X 3.5П2 3.1
РБ Лейпциг
17:30
Боруссия МНе начат
П1 1.81X 4.1П2 4.2
Вольфсбург
20:30
ШтутгартНе начат
П1 1.96X 3.5П2 4.1

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брест
19:00
МонпельеНе начат
П1 2.22X 3.5П2 3.3
Реймс
23:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 2.26X 3.15П2 3.55

Колосков: по моей информации, матч ЦСКА — "Арсенал" состоится

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о проведении матча 18-го тура РПЛ ЦСКА — "Арсенал Тула".
Фото: РИА Новости
— По моей информации, матч сегодня состоится. Четко подтвердили, что матч состоится без зрителей. Поэтому я не знаю, кто там в отпуска уехал, это чушь какая-то полнейшая, — рассказал Колосков в интервью "РБ Спорту".

Матч 18-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и тульским "Арсеналом" должен состояться сегодня, 11 декабря. Сообщалось, что встречу могут перенести из-за морозов в городе. Также появилась информация, что клубы вчера, 10 декабря, уже отпустили игроков в отпуск после информации о проведении матча.

ЦСКА — фанатам: нам будет очень не хватать вас на трибунах, но мы чувствуем вашу поддержку


Теги: Арсенал Тула ЦСКА Колосков
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