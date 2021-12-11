— По моей информации, матч сегодня состоится. Четко подтвердили, что матч состоится без зрителей. Поэтому я не знаю, кто там в отпуска уехал, это чушь какая-то полнейшая, — рассказал Колосков в интервью "РБ Спорту".
Матч 18-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и тульским "Арсеналом" должен состояться сегодня, 11 декабря. Сообщалось, что встречу могут перенести из-за морозов в городе. Также появилась информация, что клубы вчера, 10 декабря, уже отпустили игроков в отпуск после информации о проведении матча.
ЦСКА — фанатам: нам будет очень не хватать вас на трибунах, но мы чувствуем вашу поддержку
Колосков: по моей информации, матч ЦСКА — "Арсенал" состоится
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о проведении матча 18-го тура РПЛ ЦСКА — "Арсенал Тула".
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