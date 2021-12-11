— Никак не пойму, чем же отличается выступление "Спартака" в РПЛ и в Лиге Европы.
Если они хотят занять более высокое место, то им надо настраиваться на победу с "Сочи", но не разделяйте игры в ЛЕ и чемпионате России, — заявил Гаврилов "СЭ".
Московский "Спартак" под руководством Руя Витории вышел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с "Наполи", "Лестером" и "Легией".
В чемпионата России красно-белые после 17 туров идут на девятой строчке турнирной таблицы с 23 очками.
Матч "Сочи" — "Спартак" в 18-м туре РПЛ состоится в ближайший понедельник, 13 декабря.
Гаврилов не понимает, почему "Спартак" играет по-разному в РПЛ и Лиге Европы
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов высказался об игре команды в нынешнем сезоне.
Фото: ТАСС