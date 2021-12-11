"Начали сезон хорошо, но последние 10 туров, можно сказать, практически пропали. Было несколько хороших игр, но очков набрали мало. Такая тяжёлая ситуация, но надо исправляться, ещё работать. Никто не понимает лучше нас, игроков, что только мы играем на футбольном поле.
Мы должны работать и выигрывать, никто другой нам не будет помогать в этом. Никто не виноват в отдельности, мы виноваты вместе", - приводит слова Уремовича официальный сайт "Рубина".
Напомним, "Рубин" дважды пропустил от "Крыльев" во втором тайме, отличились Сергеев и 17-летний Пиняев.
"Рубин" в итоге проиграл в третьем матче кряду. А за 11 последних матчей у подопечных Леонида Слуцкого всего 2 победы при 7 поражениях.
Также на старте сезона казанцы вылетели из розыгрыша Лиги Конференций, уступив первому же сопернику польскому "Ракуву".
Уремович - о неудачной серии "Рубина": никто по отдельности не виноват, мы виноваты вместе
Защитник "Рубина" Филип Уремович после поражения от "Крыльев Советов" (0:2) прокомментировал нынешнее положение казанцев.
Фото: ФК "Рубин"