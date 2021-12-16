Агент сообщил, что Клаудиньо не уйдет из "Зенита" зимой. Ни один европейский клуб не обращался по вопросу потенциального трансфера игрока, добавил Гарсия.
"Может ли Клаудиньо уйти зимой из "Зенита"? Нет, он останется. Он только приехал в Россию, ему все нравится. Никто из европейских клубов по его трансферу не обращался", - сказал агент.
Напомним, что Клаудиньо перешел в "Зенит" из "Ред Булл Брагантино" в летнее трансферное окно. В текущем розыгрыше чемпионата России 24-летний бразилец провел 12 матчей, забил семь голов и сделал две голевые передачи.
Источник: Sport24
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Агент: Клаудиньо останется в "Зените". Ему все нравится в клубе
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Клаудиньо, заявил, что его клиент не собирается покидать клуб в ближайшее время.
Фото: "Зенит"