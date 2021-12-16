Контракт Ракицкого с "Зенитом" истекает летом следующего года.
Как сообщает источник, сейчас украинец получает около 2.5 млн евро в год, но он готов снизить запросы ради получения нового контракта. При этом "Зенит" пока не начинал переговоры с футболистом.
Ракицкий играет за "Зенит" с 2019 года, когда за сумму порядка 10 млн евро перешел из донецкого "Шахтера".
В текущем сезоне Ракицкий сыграл за питерцев в 22 матчах, во всех турнирах. В активе 32-летнего защитника 2 забитых мяча и 6 голевых передач.
Источник: Metaratings
СМИ: Ракицкий готов снизить зарплату, чтобы остаться в "Зените"
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий может рассмотреть вариант с понижением зарплаты, чтобы остаться в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"