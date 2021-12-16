"Я от него ничего жду. Я просто даже не знаю, кто он такой. Ваноли - кот в мешке? Конечно. Побудет здесь чуть-чуть и вполне может уехать обратно. Отработает ли он свой контракт до конца? Не думаю. Когда у человека маленький послужной список, то ждать от него чего-то сверхъестественного точно не стоит", - приводит слова Гаврилова "РБ Спорт".
Напомним, сегодня "Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера. Контракт с 49-летним итальянским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления соглашения еще на год.
На неделе "Спартак" объявил об увольнении Руя Витории с поста главного тренера команды. Португалец возглавлял "красно-белых" с мая текущего года.
"Спартак" ушел на зимний перерыв, занимая 9-е место в таблице Российской Премьер-лиги. Также "красно-белые" вышли в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе с "Лестером", "Наполи" и "Легией".
Гаврилов - о Ваноли: не думаю, что он отработает контракт со "Спартаком" до конца
Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"