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Гаврилов - о Ваноли: не думаю, что он отработает контракт со "Спартаком" до конца

Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"
"Я от него ничего жду. Я просто даже не знаю, кто он такой. Ваноли - кот в мешке? Конечно. Побудет здесь чуть-чуть и вполне может уехать обратно. Отработает ли он свой контракт до конца? Не думаю. Когда у человека маленький послужной список, то ждать от него чего-то сверхъестественного точно не стоит", - приводит слова Гаврилова "РБ Спорт".

Напомним, сегодня "Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера. Контракт с 49-летним итальянским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления соглашения еще на год.

На неделе "Спартак" объявил об увольнении Руя Витории с поста главного тренера команды. Португалец возглавлял "красно-белых" с мая текущего года.

"Спартак" ушел на зимний перерыв, занимая 9-е место в таблице Российской Премьер-лиги. Также "красно-белые" вышли в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе с "Лестером", "Наполи" и "Легией".


Теги: Гаврилов Спартак Ваноли
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