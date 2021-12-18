- Я не из тех, кто льет слезы по Витории, считаю, что Виторию убрали правильно. Как я понимаю, все эти перемены инициирует Зарема, и всё она делает абсолютно правильно. Сейчас в клубе строится вертикаль. Ведь дело не только в том, что на посту главного тренера Ваноли сменил Виторию, приходит новый спортивный директор Каттани, который работал скаутом в "ПСЖ". Человек приходит из такого клуба не для того, чтобы в Москве прохлаждаться, - передает слова Селюка "Советский спорт".
В московском "Спартаке" произошла замена главного тренера. 15 декабря со своего поста был уволен португальский специалист Руй Витория, с которым красно-белые удачно выступили в Лиге Европы (первое место в группе с "Наполи", "Лестером" и "Легией" с выходом в 1/8 финала турнира), но провалились в чемпионате России (девятое место по итогам осенней части). 17 декабря было объявлено о назначении на должность главного тренера "Спартака" 49-летнего итальянца Паоло Ваноли, ранее работавшего в тренерском штабе Антонио Конте в "Челси" и "Интере", а до этого - в системе молодежных сборных Италии.
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Селюк: считаю, что Виторию убрали правильно. Всё это инициирует Зарема, в "Спартаке" строится вертикаль
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию в московском "Спартаке".
Фото: "Инсайдеры"