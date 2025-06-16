- Мы благодарны РФС, Бюро Исполкома РФС, РПЛ и ФНЛ за то, что поддержали наш клуб и дали соответствующие рекомендации. Всем большое человеческое спасибо. Это не только сохранит команду в РПЛ, но и даст возможность активно развивать спорт в Нижегородской области.
В понедельник, 16 июня, состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором было принято решение оставить "Пари НН" в российской Премьер-лиге на будущий сезон.
Напомним, нижегородская команда завершила минувший чемпионат на 13-й строчке, попав в зону стыковых матчей. По итогам двухматчевого противостояния "Пари НН" уступил "Сочи" и должен был вылететь в Первую лигу. Сохранение нижегородцев в РПЛ стало возможным благодаря тому, что "Химки" не прошли лицензирование на сезон 2025/2026.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Пари НН": мы благодарны РФС, Бюро Исполкома РФС, РПЛ и ФНЛ. Всем большое человеческое спасибо
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов поделился эмоциями от решения РФС оставить клуб в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"