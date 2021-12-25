"Насколько я знаю, Классон уже делал запрос о трансфере и хотел покинуть "Краснодар", по-моему, еще перед этим сезоном. Но тогда удалось найти компромисс.
Полагаю, по обоюдному согласию Классон покинет команду по окончании этого сезона. Но это лично мой взгляд на вещи, никакой инсайдерской информацией я не обладаю", - цитирует Генича "Матч ТВ".
Полузащитник Виктор Классон выступает за "Краснодар" с 2017 года. В текущем сезоне 29-летний швед сыграл в 18 матчах РПЛ, в которых забил 3 гола и стал автором 2 результативных передач. Всего за "быков" Классон провел 147 матчей, в которых отметился 43 забитыми мячами. Контракт Виктора заканчивается летом 2022 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Классона в 10 млн евро.
В составе сборной Швеции Виктор Классон провел 56 матчей, на его счету 11 голов.
Генич - о Классоне: полагаю, он покинет "Краснодар" в конце сезона. Виктор уже делал запрос о трансфере
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился мыслями по поводу будущего полузащитника "Краснодара" Виктор Кллассона.
Фото: ФК "Краснодар"