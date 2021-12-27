Руководство подмосковного клуба пообещало футболистам выплатить средства 29-30 декабря. Ранее игроки получили лишь некоторую часть премиальных за минувший год.
Отмечается, что в настоящее время сумма задолженности составляет более 250 миллионов рублей.
Напомним, что "Химки" завершили первую часть нынешнего розыгрыша РПЛ на 16-м месте в турнирной таблице. Команда Игоря Черевченко ушла на зимний перерыв в чемпионате, набрав 14 очков.
Источник: Матч ТВ
СМИ: руководство "Химок" пообещало погасить долги перед игроками до конца года
Руководство "Химок" пообещало погасить задолженность по зарплате перед игроками команды до Нового года.
Фото: РПЛ