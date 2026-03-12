"Реал" повторил достижение 2014 года в Лиге чемпионов

"Реал" впервые более чем за десять лет забил три мяча в первом тайме матча плей-офф Лиги чемпионов.

Фото: УЕФА





В предыдущий раз подобное случилось в 2014 году. Тогда мадридский клуб в первом тайме отправил три безответных мяча в ворота "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов, а встреча завершилась победой испанской команды со счётом 4:0. Это произошло во встрече 1/8 финала против "Манчестер Сити". После первой половины игры мадридская команда вела со счётом 3:0. Как пишет Opta Sports, для " Реала " это лишь четвёртый случай в истории турнира, когда команда забила трижды до перерыва в матче стадии плей-офф.В предыдущий раз подобное случилось в 2014 году. Тогда мадридский клуб в первом тайме отправил три безответных мяча в ворота "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов, а встреча завершилась победой испанской команды со счётом 4:0.

