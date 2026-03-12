Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

"Реал" повторил достижение 2014 года в Лиге чемпионов

"Реал" впервые более чем за десять лет забил три мяча в первом тайме матча плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Это произошло во встрече 1/8 финала против "Манчестер Сити". После первой половины игры мадридская команда вела со счётом 3:0. Как пишет Opta Sports, для "Реала" это лишь четвёртый случай в истории турнира, когда команда забила трижды до перерыва в матче стадии плей-офф.

В предыдущий раз подобное случилось в 2014 году. Тогда мадридский клуб в первом тайме отправил три безответных мяча в ворота "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов, а встреча завершилась победой испанской команды со счётом 4:0.

