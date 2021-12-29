"Ломовицкого я помню, еще когда работал с молодежным составом "Рубина" — он тогда играл за "Спартак" у Кононова. Мне нравятся игроки с такими игровыми качествами, как у него. Нравится, как он идет в дриблинг, и он всегда настроен на обострение. Он может и пас отдать, и удар у него хороший в завершении", - приводит слова Шаронова "Реальное время".
О трансфере Ломовицкого в "Рубин" официально объявили вчера. Сообщалось, что сумма трансфера полузащитника составит примерно 1,5 млн евро. Он подписал контракт на 4,5 года.
В этом сезоне РПЛ Ломовицкий провел 14 матчей за красно-белых, в которых отдал 1 голевую передачу. Всего на его счету 46 матчей за "Спартак" и 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 1,5 млн евро.
Шаронов: нравятся игроки с такими качествами, как Ломовицкий. Он всегда настроен на обострение
Экс-наставник "Рубина" Роман Шаронов прокомментировал подписание полузащитника Александра Ломовицкого в казанский клуб.
Фото: ФК "Спартак"