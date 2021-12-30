"Недавно ехал в такси <…> Таксист начал мне рассказывать, какой бардак в нашем футболе происходит. Я ответил ему что-то спокойно, а потом он мне говорит: "А на "Динамо" посмотри, что там хорошего? Никто там не заиграет — ни Макаров, ни Захарян, ни Тюкавин. Еще один персонаж там есть, слева играет — кажется, Грулев фамилия, тоже ничего из него не выйдет", - цитирует Грулева Sport24.
В нынешнем сезоне Грулев сыграл в 16 матчах за бело-голубых, в которых отличился 6-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 млн евро. Грулев является воспитанником "Динамо", его контракт с клубом действует до 2025-го года.
"Динамо" после 18 туров РПЛ занимает 2-е место, в активе команды Сандро Шварца 36 набранных очков. Они отстают от лидирующего "Зенита", с которым сыграли вничью в последнем перед зимней паузой туре (1:1), на два зачетных балла.
Грулев: недавно таксист сказал: есть в "Динамо" один персонаж, кажется, Грулев фамилия, ничего из него не выйдет
Форвард "Динамо" Вячеслав Грулев рассказал о том, как случайно услышал критику во время поездки в такси.
Фото: ФК "Динамо"