Газизов: общался с представителями "Базеля" по Агаларову

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал слухи об интересе к форварду уфимцев Гамиду Агаларову со стороны "Базеля".

Фото: ФК "Уфа"





В конце декабря появилась информация, что "Базель" заинтересован в услугах Агаларова. Швейцарцы рассматривали форварда в качестве замены для одного из лидеров клуба Артура Кабрала.



В текущем сезоне Агаларов провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 13 мячей, что является лучшим результатом в лиге. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 млн евро. В январе 2020 он перебрался в "Уфу" из "Анжи". Тогда сумма трансфера составила менее 100 тысяч евро.





"Агаларов в "Базеле"? Были разговоры. С представителями клуба, по крайней мере, я общался. Принципиально ли, куда продать Гамида — в РПЛ или Европу? Конечно. Для нас важный фактор, чтобы футболист после нас прогрессировал дальше", - цитирует Газизова "Спорт Бизнес Online" В конце декабря появилась информация, что "Базель" заинтересован в услугах Агаларова. Швейцарцы рассматривали форварда в качестве замены для одного из лидеров клуба Артура Кабрала.В текущем сезоне Агаларов провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 13 мячей, что является лучшим результатом в лиге. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 млн евро. В январе 2020 он перебрался в "Уфу" из "Анжи". Тогда сумма трансфера составила менее 100 тысяч евро.